Aktualisiert am 13.06.2025 - 04:58 Uhr

Salami war Chef der IRGC seit April 2019, als er Mohammad Ali Jafari ablöste. Er galt als Hardliner, der wiederholt Drohungen gegen die USA und Israel aussprach. Am 12. April 2021 setzte der Rat der Europäischen Union acht iranische Beamte, darunter den 1960 geborenen Hussein Salami, wegen ihrer Rolle bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Rechte iranischer Bürgerinnen und Bürger auf die Liste der Menschenrechtssanktionen. In der Erklärung der EU heißt es, Salami habe "an den Sitzungen teilgenommen, die zu den Anordnungen zur Anwendung tödlicher Gewalt bei der Unterdrückung der Proteste im November 2019 führten. Die USA setzten ihn ebenfalls auf ihre Sanktionsliste.