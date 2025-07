Trump will 50-Tage-Ultimatum für Putin verkürzen

Bei seinem Aufenthalt in Schottland wurde Donald Trump auch auf Wladimir Putin angesprochen. Er antwortete mit einer klaren Drohung.

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Treffen mit dem britischen Premier Keir Starmer in Schottland abermals bekräftigt, dass er von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "sehr enttäuscht" ist. Er droht, die 50-Tage-Frist bis zum Einsetzen von seinen Strafzöllen zu verkürzen, falls Putin einem Waffenstillstand in der Ukraine nicht zustimme.

Trump sagte weiter: "Ich habe viel mit Präsident Putin gesprochen, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden." Gleichzeitig zeigte er sich bestürzt davon, dass Putin "rausgeht und Raketen auf eine Stadt wie Kiew abschießt und viele Menschen in einem Pflegeheim oder sonst wo tötet, sodass überall auf der Straße Leichen liegen."

Drohung mit Sekundärsanktionen

Trump hatte Putin Mitte Juli eine 50-Tage-Frist zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gesetzt. Wenn es in 50 Tagen keinen "Deal" über einen Frieden in der Ukraine gebe, würden die USA "Zölle in Höhe von etwa 100 Prozent" verhängen, sagte Trump. Demnach soll es sich um sogenannte Sekundärsanktionen gegen Länder wie China, Indien und Brasilien handeln, die weiter billiges Öl und Gas von Russland kaufen.