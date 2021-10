Drohnenangriff

US-Armee tötet wichtigen Al-Qaida-Führer

23.10.2021, 13:46 Uhr | rtr

Eine US-Drohne kurz nach dem Start (Symbolbild): In Syrien soll ein Terroristenanführer durch einen Luftschlag getötet worden sein. (Quelle: Tsgt. Emerson Nunez/Us Air /imago images)

Mit einem Drohnenangriff haben US-Streitkräfte nach eigenen Angaben in Syrien ein wichtiges Al-Qaida-Führungsmitglied getötet. Damit sei die Terrororganisation nachhaltig geschwächt worden.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Freitag (Ortszeit) mit einem Drohnenangriff in Syrien Abdul Hamid al-Matar, ein ranghohes Mitglied der Islamisten-Organisation al-Qaida, getötet. "Die Beseitigung dieses führenden Al-Qaida-Mitglieds wird die Fähigkeit der Terrororganisation beeinträchtigen, weitere Anschläge zu planen und auszuführen, die die Bürger der USA, unsere Partner und unschuldige Zivilisten bedrohen", sagte der Sprecher der US-Armee, Major John Rigsbee, in einer schriftlichen Erklärung.



Der Angriff erfolgte zwei Tage nach einem Anschlag auf einen US-Außenposten im Süden Syriens. Rigsbee äußerte sich nicht dazu, ob der US-Drohnenangriff als Vergeltungsmaßnahme durchgeführt wurde.