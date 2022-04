Besuch im Krisenland Mali

Außenministerin Baerbock übt scharfe Kritik an Junta

12.04.2022, 03:06 Uhr | AFP

In der Nacht zum Dienstag ist Außenministerin Annalena Baerbock in Mali gelandet. Kurz vor Abflug gab sie einen Vorgeschmack auf die Gespräche – mit deutlicher Kritik an der dortigen Regierung.

Vor ihrem Besuch im westafrikanischen Krisenstaat Mali hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) das deutsche Engagement in der Region in Frage gestellt. Die malische Militärregierung habe "in den letzten Monaten international sehr viel Vertrauen verspielt, nicht zuletzt durch Verschleppung des demokratischen Übergangs und durch intensivierte militärische Zusammenarbeit mit Moskau", sagte Baerbock am Montag in Berlin vor ihrer Abreise zu einem zweitägigen Besuch in Mali. In der Nacht traf sie in der Hauptstadt Bamalo ein.

"Nun einfach 'weiter so' zu sagen, wäre aus meiner Sicht verfehlt", sagte Baerbock. "Wir müssen unser deutsches Engagement in der Sahel-Region vor diesem Hintergrund hinterfragen." Nach ihrem Besuch in Mali will Baerbock in das Nachbarland Niger weiterreisen.

Derzeit größter Einsatz der Bundeswehr

Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 1.300 Soldatinnen und Soldaten an zwei internationalen Militäreinsätzen in Mali beteiligt. Die Missionen gelten als derzeit größter und gefährlichster Einsatz der deutschen Streitkräfte.

Im Rahmen der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM trainieren rund 300 deutsche Soldaten Angehörige der Armee von Mali. Weitere rund 1.000 Bundeswehr-Soldaten unterstützen aktuell den UN-Blauhelmeinsatz Minusma, der eine Stabilisierung des Landes und den Schutz der Zivilbevölkerung zum Ziel hat.

In Mali wie auch im Nachbarland Niger könnten "unsere gemeinsamen Bemühungen nur dann Erfolg haben, wenn die Rahmenbedingungen stabil sind", sagte Baerbock weiter. "Das bedeutet für mich Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit ebenso wie entschiedener Kampf gegen Terror und Gewalt und die Einhaltung grundlegender rechtsstaatlicher Prinzipien." In diesen Punkten gebe es aber Zweifel, was die malische Regierung angeht.

Baerbock: "Millionen von Menschen werden in Hungersnot gestürzt"

Bei ihren Besuchen in Mali und Niger will sich die Bundesaußenministerin nach eigenen Angaben auch ein Bild davon machen, "wie wir die vielzähligen Herausforderungen, mit denen die Menschen in der Sahel-Region tagtäglich konfrontiert sind und die ihr Leben massiv beeinträchtigen, am besten gemeinsam angehen können".

Baerbock verwies darauf, dass der Krieg in der Ukraine auch Auswirkungen auf die armen Länder der Sahel-Zone habe, schließlich habe die Ukraine als "Kornkammer" die ganze Welt mit Getreide beliefert. In vielen Ländern sei Ernährungssicherheit mittlerweile eine "schlichtweg existentielle Frage", sagte Baerbock.

"Millionen von Menschen werden in Hungersnot gestürzt - meist in Ländern, die ohnehin mit politischer Instabilität, den Folgen der Klimakrise, Terrorismus und anderen Herausforderungen zu kämpfen haben", sagte die Ministerin. "Die Sahel-Region ist hierfür ein trauriges Beispiel."