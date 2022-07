G20-Treffen auf Bali: Baerbock kritisiert Lawrow scharf

ZDF-Reporter stellt Lawrow Frage ÔÇô und muss gehen

Der ZDF-Korrespondent Andreas Kynast fragte Lawrow auf Englisch: "When do you stop the war?" (deutsch: "Wann beenden Sie den Krieg?"). Kynast wurde im Anschluss nach eigenen Angaben von indonesischen Sicherheitskr├Ąften aus der Empfangshalle hinausgebracht. Weitere Einschr├Ąnkungen f├╝r ihn gab es demnach zun├Ąchst nicht. Ein zweiter deutscher Journalist rief Lawrow die Frage zu: "Why don't you stop the war?" (deutsch: "Warum beenden Sie den Krieg nicht?"). Die Szene sehen Sie hier oder oben im Video.