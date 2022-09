China schickt Kampfjets und Kriegsschiffe in Richtung Taiwan

China hat scharf auf die Zusicherung von US-Präsident Biden reagiert, Taiwan im Falle eines Angriffs militärisch beizustehen. Die chinesische Volksbefreiungsarmee ließ am Montag neun Kampfflugzeuge in die Nähe von Taiwan fliegen, fünf Schiffe der chinesischen Marine fuhren in Richtung der Küste der Insel. Die Angaben stammen vom Verteidigungsministerium in Taipeh.