Das verkraftet die russische Männlichkeit gar nicht gut

Das Schöne an Europa ist seine Vielfalt. Überall sind die Menschen mit jeweils anderen Dingen beschäftigt. Während Deutschland streikt, protestiert, demonstriert und neue Parteien wie am Fließband gründet, tanzt Österreich so selbstvergessen, als gäbe es kein Morgen. Die Wiener Ballsaison ist das Hauptthema in den österreichischen Winternachrichten.