Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow bei den Verhandlungen in Istanbul: Die Delegation unter seiner Leitung unterbrach die Verhandlungen am Freitag. (Quelle: IMAGO/Ramil Sitdikov/imago)

Die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit rund drei Jahren sind am Freitag in Istanbul ohne Fortschritte bezüglich einer Waffenruhe zu Ende gegangen. Die ukrainische Delegation warf Russland vor, bei den Verhandlungen "inakzeptable Forderungen" erhoben zu haben, um die Gespräche scheitern zu lassen. Welche Forderungen das waren, erklärte die Ukraine zunächst nicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg jedoch berichtet, dass es sich dabei um Maximalforderungen handelte.

Kremlsprecher: "Verhandlungen laufen noch"

Die Forderungen sind bisher weder von ukrainischer noch von russischer Seite bestätigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte laut staatlichen russischen Nachrichtenagenturen am Samstag lediglich, dass Russland eine Liste mit Bedingungen für einen Waffenstillstand erstellen und an die Ukraine weiterleiten werde. Kiew werde seinerseits das gleiche tun. "Die Verhandlungen laufen noch und sollten hinter verschlossenen Türen stattfinden", sagte Peskow laut Tass.

Der Bloomberg-Bericht scheint die Einschätzung von Beobachtern zu bestätigen, dass Russland mit seinen Forderungen an die früheren Verhandlungen in Istanbul im Jahr 2022 anknüpft. Russland hatte damals zusätzlich eine weitgehende Entmilitarisierung der Ukraine gefordert. Auch die Delegation die Kremlchef Wladimir Putin bereits am Donnerstag in die Türkei geschickt hatte, bestand vorrangig aus Mitgliedern der Verhandlungsgruppe aus dem Jahr 2022.