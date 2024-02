Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag das größte noch funktionierende Krankenhaus im Gazastreifen gestürmt. Das israelische Militär bezeichnete den Einsatz als präzise und begrenzte Razzia. Auslöser seien glaubwürdige Informationen, Hamas-Kämpfer hätten sich in dem Nasser-Krankenhaus in Chan Junis versteckt. Zudem vermutet die Armee eigenen Angaben zufolge dort die Leichen von israelischen Geiseln. Mehrere Verdächtige seien festgenommen worden. Ein Sprecher der radikal-islamischen Hamas wies die Angaben als erlogen zurück.

"Wir haben glaubwürdige Informationen aus mehreren Quellen, darunter auch von freigelassenen Geiseln, die darauf hindeuten, dass die Hamas Geiseln im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis hielt und dass sich möglicherweise Leichen unserer Geiseln in der Einrichtung (...) befinden", hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Armee.