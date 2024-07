Hafen steht in Flammen Israel greift Stadt im Jemen an – Eskalation befürchtet Von dpa Aktualisiert am 21.07.2024 - 13:50 Uhr Lesedauer: 3 Min. Player wird geladen Großbrand im Hafen von Hudaida im Jemen: Israel hatte die Hafenstadt mit Kampfjets angegriffen. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Nach einem Drohnen-Angriff der Huthi auf Tel Aviv schlägt Israel zurück. Die Lage könnte weiter eskalieren.

Israel hatte nach dem tödlichen Drohnenangriff aus dem Jemen mit Vergeltung gedroht. Nun ist sie erfolgt. Ein wichtiger Hafen im Jemen steht in Flammen. Jetzt drohen die Huthi-Rebellen mit Vergeltung. Der Oberste Politische Rat sprach in einer ersten Reaktion von einer "wirksamen Antwort". Die Sorgen vor einer Eskalation in der Region wachsen.

Auch die Erzfeinde Iran und Israel äußerten sich zu dem Angriff: Israels "gefährliches Abenteurertum" könne einen regionalen Krieg auslösen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach vom Abwehrkampf gegen Irans "Terrorachse".

Die "wirksame Antwort" der Huthi sah folgendermaßen aus: In der südisraelischen Stadt Eilat heulten am Sonntagmorgen die Luftschutzsirenen. Die Einwohner rannten in die Schutzräume, berichtet das israelische Militär. Israels Raketenabwehr hatte nach Militärangaben eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die sich vom Jemen aus Israel genähert habe. Das Geschoss sei jedoch nicht in israelisches Gebiet eingedrungen. Berichte über Opfer gab es nicht. Die am nördlichen Roten Meer gelegene Stadt wird immer wieder von den Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen.

Israels Armee griff Hafen von Hudaida an

Einen Tag nach dem tödlichen Drohnenangriff in Tel Aviv hatte Israels Militär am Samstag nach eigener Darstellung mit einem direkten Gegenschlag im Jemen reagiert. "Israelische Kampfflugzeuge haben militärische Ziele des Huthi-Terrorregimes im Hafen von Hudaida angegriffen", teilte das Militär auf seinem Telegram-Kanal mit. Es sei die Antwort "auf Hunderte Attacken der letzten Monate auf Israel" gewesen. Angaben zu Toten oder Verletzten macht das Militär in solchen Fällen nicht.

Huthi-Sprecher Mohammed Abdel Salam sprach von einem israelischen Angriff gegen "zivile Einrichtungen" im Jemen. Ziele seien Öl- und Stromanlagen gewesen. Nasruddin Amir, ein Sprecher der Huthi-Medienbehörde, sagte, an dem wichtigen Hafen sei ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem israelischen Luftangriff sind nach jemenitischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Wie der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah in der Nacht unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde berichtete, sollen drei Menschen dabei gestorben sein, dazu wurden 87 Menschen verletzt. Kampfflugzeuge hatten nach Angaben der israelischen Armee in dem wichtigen Hafen militärische Ziele der Huthi angegriffen. Auf Bildern waren gewaltige Brände zu sehen.

Hafen von wichtiger Bedeutung

Auf Bildern in sozialen Medien war ein Großbrand am Hafen zu sehen, mit hohen Flammen und einer dunklen Rauchsäule am Himmel. Dem von Saudi-Arabien finanzierten Nachrichtenkanal Al-Arabija zufolge waren an dem Angriff zwölf israelische Flugzeuge beteiligt, darunter auch Kampfjets des Typs F-35.

Der Hafen am Roten Meer ist von strategisch wichtiger Bedeutung. Im Jemen tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg und eine schwere humanitäre Krise, in der etwa 80 Prozent der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen sind.

Israel hatte Vergeltung angekündigt

Am Freitag waren beim Einschlag einer Kampfdrohne im Zentrum von Tel Aviv ein Mann getötet und mindestens acht weitere Menschen verletzt worden. Die mit Sprengstoff beladene Drohne schlug in ein Wohnhaus ein, wie der Rettungsdienst Magen David Adom auf der Onlineplattform X mitteilte.

Nach Angaben der Armee kam die Langstreckendrohne aus dem Jemen. Die Huthi-Miliz sprach vom Angriff auf ein "wichtiges Ziel" in Tel Aviv. Israels Verteidigungsminister Joav Galant kündigte Vergeltung an.