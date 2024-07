Libanon rechnet mit Hisbollah-Vergeltung für israelischen Angriff

Islamischer Dschihad: Hanija war Symbol des Widerstands

Auch die Huthi-Miliz im Jemen bezeichnet Hanija als Märtyrer. Der Vorsitzende des Hohen Politischen Rats, Mahdi al-Maschat, spricht von einem "großen Verlust für das palästinensische Volk und dem gesamten Volk des Islams". Israel und die USA müssten die Verantwortung tragen für eine Ausweitung des Kriegs in der Region. Die Huthi-Miliz stehe mit aller Stärke an der Seite der Hamas. Diese wird wie die Huthi-Miliz vom Iran unterstützt.

Hisbollah: Tod Hanijas wird Widerstand gegen Israel verstärken

9.33 Uhr: Die Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija wird nach Darstellung der libanesischen Hisbollah zu noch mehr Widerstand gegen Israel führen. Hanija "war einer der großen Widerstandskämpfer unserer Zeit, der sich mutig gegen US-Vorherrschaft und zionistische Besatzung wehrte", teilt die Hisbollah mit. Er sei bereit gewesen, für die Sache zu sterben, an die er glaubte. Durch seinen Tod würden "Widerstandskämpfer an allen Schauplätzen" noch entschlossener kämpfen und "ihren Willen stärken, dem zionistischen Feind gegenüberzutreten".

Katar: Tötung von Hamas-Anführer Hanija gefährliche Eskalation

Iranische Medien: Hamas-Anführer nachts in Kriegsveteranen-Residenz getötet

9.07 Uhr: Iranische Staatsmedien veröffentlichen Einzelheiten zum Tod des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanija. Er sei am Mittwoch gegen 2 Uhr in der Nacht getötet worden, heißt es in den Berichten. Hanija habe sich in einer Residenz für Kriegsveteranen im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran aufgehalten. Seine Wohnung sei von einem Geschoss aus der Luft getroffen worden, berichtet das Nachrichtenportal Nournews. Weitere Untersuchungen liefen, etwa um zu klären, von wo aus das Geschoss abgefeuert worden sei.