In Israel ertönen Alarmsirenen. Nach iranischen Drohungen ist das Land in Alarmbereitschaft. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf Israel ab

Erdoğan zu Biden: "Israel will keinen Waffenstillstand"

21.04 Uhr: Das Büro des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan teilt mit, Erdoğan habe mit US-Präsident Joe Biden zu Themen wie den bilateralen Beziehungen, dem Gaza-Krieg und dem Gefangenenaustausch telefoniert. Erdoğan habe Biden gesagt, dass Israel keinen Waffenstillstand wolle. Die Tötung des Hamas-Chefs belaste die Bemühungen um einen Waffenstillstand. Israel versuche zudem, den Konflikt in die Region auszuweiten. Erdoğan habe darüber hinaus erklärt, die Türkei tue alles ihr Mögliche, um ihre Beziehungen zu den USA in allen Bereichen zu verbessern und werde dies auch weiterhin tun.

Sirenenalarm im Norden Israels

20.58 Uhr: Nach Angaben des israelischen Militärs ertönen im Norden des Landes Warnsirenen. Nach der Tötung eines hochrangigen Kommandeurs in dieser Woche herrscht in Israel erhöhte Alarmbereitschaft wegen möglicher Vergeltungsschläge der Hisbollah. Israelische Medien berichten von Abfangmanövern der Luftabwehr über Westgaliläa. Es war jedoch unklar, ob dies eine Eskalation des seit Monaten andauernden Konflikts bedeutet.

Insider: Israels Beirut-Angriff missachtet Absprachen

17.17 Uhr: Der jüngste Angriff auf einen Hisbollah-Kommandeur in Beirut ist Insidern zufolge ein Verstoß gegen diplomatische Absprachen. Westliche Staaten hätten versucht, Israel von diesem Vergeltungsschlag für den vorangegangenen Raketenangriff auf ein Fußballfeld abzubringen, weil dadurch eine inoffizielle Rote Linie überschritten würde, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Diplomaten und Hisbollah-nahe Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die schiitische Miliz habe darauf vertraut, dass Israel aus diesem Grund von einem Militärschlag in der libanesischen Hauptstadt absieht. Daher seien die Unterkünfte auch nicht geschützt worden.

Hisbollah-Chef Nasrallah: "Neue Phase" im offenen Kampf erreicht

16.48 Uhr: Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sieht nach der Tötung seines Militärkommandeurs sowie von Hamas-Auslandschef Ismail Hanija eine neue Phase der Kampfhandlungen im Nahen Osten. "Wir befinden uns an allen Fronten in einem offenen Kampf, der in eine neue Phase eingetreten ist", sagt der Hisbollah-Generalsekretär bei der Beerdigung von Kommandeur Fuad Schukr in Beirut per Videobotschaft. Der Feind (Israel) müsse sich auf Zorn und Rache einstellen und "weinen, weil ihr nicht wisst, welche roten Linien ihr überschritten habt".