Ein Angriff des Iran auf Israel steht wohl unmittelbar bevor. Die USA warnen – und schicken Kampfjets in den Nahen Osten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Vereinigtes Königreich rät von Flügen über Libanon ab

21.44 Uhr: Die Flugsicherheitsbehörde des Vereinigten Königreichs rät im Vereinigten Königreich registrierten Fluggesellschaften von Flügen über den libanesischen Luftraum ab. Grund dafür sind mögliche Militär-Aktivitäten in dem Gebiet. Die Empfehlung gilt ab sofort bis zum 4. November.

Ägypten verbietet kommende Nacht Flüge über Teheran

20.26 Uhr: Ägypten hat seinen Airlines für die Nacht auf Donnerstag Flüge über der iranischen Hauptstadt Teheran untersagt. "Alle ägyptischen Fluggesellschaften sollten Flüge über Teheran vermeiden", heißt es in einem Sicherheitshinweis der zivilen Luftfahrtbehörde in Kairo. Pläne für Flüge über dieses Gebiet würden abgelehnt. Die Anweisung gilt ab 3 Uhr nachts am Donnerstag (MESZ) für drei Stunden.