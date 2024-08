Blinken in Israel: Vielleicht letzte Chance für Geisel-Deal

Harris: Müssen Waffenruhe im Gaza-Krieg erreichen

Syrien: US-Kampfjet soll sich russischem Flugzeug genähert haben

0.55 Uhr: Ein Kampfflugzeug der US-geführten Koalition in Syrien hat sich nach russischen Angaben über der Provinz Homs einem russischen Überwachungsflugzeug "gefährlich" genähert. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen russischen Militärvertreter in Syrien. "Ein F/A-18-Kampfbomber der Koalition ist in gefährlichen Kontakt mit einem An-30-Flugzeug der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte gekommen, das einen geplanten Flug im syrischen Luftraum absolvierte", zitiert Tass den stellvertretenden Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der verfeindeten Parteien in Syrien, Hauptmann Oleg Ignasjuk.

Hamas lehnt Vorschlag für Geiselabkommen ab

In der Erklärung der Hamas, aus der die "Times of Israel" zitiert, heißt es, dass der jüngste von den USA unterstützte Vorschlag die Forderungen Israels abbilde. Sie verweist auf die israelische Forderung, dass die israelischen Streitkräfte unter anderem im sogenannten Philadelphi-Korridor und am Grenzübergang Rafah verbleiben sollen. "Nachdem wir von den Vermittlern hörten, was bei der letzten Gesprächsrunde in Doha erörtert wurde, sind wir ein weiteres Mal davon überzeugt, dass (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu einer Einigung weiterhin Hindernisse in den Weg legt", heißt es in der Erklärung der islamistischen Organisation.