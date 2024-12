Es gibt offenbar einen weiteren Akteur in der komplexen Lage in Syrien. Nun greift wohl auch Israel ein – mit Jets und Panzern.

Das israelische Militär fliegt offenbar Angriffe auf Ziele in Syrien . Insbesondere Chemiewaffenfabriken sollen angegriffen werden, um zu verhindern, dass die Waffen in die Hände der islamistischen Rebellen fallen, berichtet die "Jerusalem Post".

Darüber hinaus hat die israelische Armee Streitkräfte und Panzer in die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen verlegt. Der Schritt sei "in Übereinstimmung mit der Lageeinschätzung nach den jüngsten Ereignissen in Syrien" erfolgt, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Ziel sei es, "die Sicherheit der Ortschaften auf den Golanhöhen und der Bürger Israels zu gewährleisten", hieß es weiter.