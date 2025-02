Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Alexander Puschkin gehört zu den berühmtesten Dichtern Russlands, allerdings kann sein Werk bisweilen zu Verstörung und Schreianfällen führen. Berichtet Wladimir Kaminer.

Die Verse des großen russischen Dichters Alexander Puschkin werden in Russland vergöttert, in anderen europäischen Sprachen hören sie sich merkwürdig fad und schwafelig an. Irgendwie lassen sich seine leichten und flinken Verse nicht gut übersetzen. Puschkin hat daneben auch die tollsten Märchen geschrieben, die Russland zu bieten hat. Das Märchen "Ruslan und Ljudmila" in Versform ist weltweit in seiner Version als Oper bekannt.

Das Gedicht "Ein Eichbaum ragt am Meeresstrande" daraus beginnt mit einer Beschreibung eines Zauberwaldes:

"Ein Eichbaum ragt am Meeresstrande.

An goldener Kette festgemacht,

Kreist rund um seinen Stamm im Sande

Ein weiser Kater Tag und Nacht.

Geht's rechts, hört man ein Lied ihn surren,

Geht's linksherum – ein Märchen schnurren."

Diesen Text haben alle meine Landsleute in der Schule gelernt, in der Grundschule bereits, genauer gesagt, und selbstverständlich auf Russisch. Alle Kinder Russlands kennen den weisen Kater, der Märchen erzählt, fest am Baum angekettet, damit er nicht wegläuft. Doch jenseits des Landes kennt ihn so gut wie niemand. Diesem Umstand geschuldet, ist vor einigen Jahren in Israel eine wunderbare Geschichte entstanden. Sie wird von der Psychologin Victoria Reicher erzählt, die Geschichte von Hatul Madan.

Etwas verunglückt

Damals gab es in den Einberufungszentren der israelischen Armee noch zu wenig russischsprachige Mitarbeiter, aber es gab schon genug russischsprachige Jungs, die zur Armee gehen mussten. Und wenn sie des Hebräischen nicht mächtig waren oder die Sprache nur schlecht beherrschten, wurden sie zum Armeepsychologen geschickt, der herausfinden sollte, ob die frisch Einberufenen geistig gesund waren.

In der Regel führt ein Offizier für geistige Gesundheit Standardtests durch, der Soldat bekommt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber: "Zeichnen Sie bitte einen Menschen, ein Haus, einen Baum." Diese Tests sind universal und von jeglichen Sprachkenntnissen unabhängig. Jeder Depp kann ein Haus malen. Eines Tages kam ein Soldat zum Test, der Offizier für geistige Gesundheit bat ihn, einen Baum zu zeichnen.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein neuestes Buch "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen" erschien am 28. August 2024.

Der Junge war frisch aus Russland eingewandert, er hatte eine gute Fantasie und zeichnete einen Eichenbaum mit einem angeketteten Kater, wie im Märchen, er wollte seine schlichte Baum-Zeichnung ein wenig ausschmücken. Der Offizier für geistige Gesundheit schaute sich die Zeichnung an. Vom Papier blickte ihm ein kleines Würmchen entgegen, das sich sehr ungeschickt an einem Baum aufhängte. Statt des Seils benutzte das Würmchen eine Kette.

"Was ist das?", schnaubte der Offizier. Der Junge aus Russland suchte nach dem richtigen Wort, Katze heißt auf Hebräisch Hatul und Madan heißt so viel wie "Wissenschaftler oder jemand, der sich wissenschaftlich betätigt." Eigentlich passt diese Wortbildung nicht zu dem Kater aus dem Märchen, der war ja kein Akademiker, sondern nur weise. Aber ein anderes Wort fiel dem Jungen nicht ein. Also sagte er: Hatul Madan.

Ist doch klar!

Der Offizier für geistige Gesundheit war ein geborener Israeli. Für ihn bedeutete diese Wortschöpfung so etwas wie "eine Katze, die in der Wissenschaft tätig ist." Womit sich die Katze genau beschäftigt, war nicht klar. "Und was macht die Katze?", fragte der Ofizier angestrengt, weil die Darstellung eines Suizids ein Symptom für mangelnde geistige Gesundheit ist.

"Kommt darauf an", klärte ihn der Junge auf. Wenn sie dahin geht, er zeichnete einen Pfeil nach rechts, dann singt sie. Und wenn sie dahin geht – Pfeil nach links – erzählt sie Märchen.