Sowjetische Panzer 1945 in Berlin: Nach dem Ende des 2. Weltkriegs war die deutsche Hauptstadt größtenteils zerstört. (Archivbild). (Quelle: imago-images-bilder)

Krieg in der Ukraine gegen Russland, im Gazastreifen oder Spannungen zwischen China und Taiwan: Die Konfliktherde auf der Welt werden aktuell nicht kleiner. Doch wann wird aus einem Krieg eine weltweite Bedrohung?

Die Zahl der Konflikte auf der Welt nimmt zu: Die NGO "Armed Conflict Location and Event Data" (ACLED) ging im vergangenen Jahr davon aus, dass die Zahl der weltweiten Konflikte sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre verdoppelt hat. Die größten Konfliktherde sind neben der Ukraine, in denen seit rund 3 Jahren die russische Armee versucht, das Land zu unterwerfen und der Gazastreifen. Der Nahe Osten gilt laut der ACLED als am stärksten betroffene Region, wenn es aktuell um politische Gewalt geht.