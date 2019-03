Explosionen im Küstengebiet

Israelische Kampfflugzeuge bombardieren Gaza

15.03.2019, 07:42 Uhr | AFP, pdi

Israelische Luftangriffe in Gaza: Mehrere Explosionen sind in der Nacht im Küstengebiet zu sehen. (Quelle: AP/dpa)

Durch Tel Aviv dröhnen Warnsirenen, Explosionen sind zu hören, die Bewohner der Stadt reagieren besorgt. Israels Armee spricht von Raketenangriffen aus dem Gazastreifen - und schlägt in der Nacht zurück.

Nach Meldungen über Raketenangriffe auf den Großraum Tel Aviv haben israelische Kampfjets in der Nacht mehrere Ziele im Gazastreifen attackiert. Die israelischen Streitkräfte bestätigten auf Twitter Angriffe auf mehrere "terroristische" Ziele, machten zunächst aber keine näheren Angaben dazu. Laut dem Nachrichtensender Al-Arabija waren mindestens vier Explosionen in dem Küstengebiet am Mittelmeer zu hören, davon eine besonders schwere in der Stadt Gaza. Beschossen wurde demnach auch ein Quartier der radikalen Palästinenserorganisation Hamas in Chan Junis. Berichte über Verletzte oder konkrete Schäden gab es zunächst nicht.

Raketenangriffe auf Tel Aviv

Nach Angaben der Armee hatte die Hamas am Donnerstag vom Gazastreifen aus zwei Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. Sowohl die Hamas als auch die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad dementierten jedoch, dass ihre Mitglieder für die Angriffe verantwortlich seien.

Zuletzt war es im Gaza-Krieg im Sommer 2014 zu ähnlichen Angriffen auf den Großraum Tel Aviv gekommen. In der Küstenmetropole und ihren Vororten waren am Donnerstagabend Warnsirenen und Explosionen zu hören. Die israelische Armee teilte später mit, eine der Raketen sei von einem Abwehrsystem abgefangen worden. Es habe weder Verletzte noch Sachschaden gegeben - und auch keine besonderen Anweisungen für Zivilisten. In der Nacht berichtete Al-Arabija dann von neuerlichen Raketenangriffen von palästinensischer Seite auf Grenzorte in Israel.

Netanjahu in Jerusalem (Archivbild) (Quelle: imago)



Nach Medienberichten hat Tel Avivs Bürgermeister Ron Chuldai die Öffnung von öffentlichen Schutzräumen in der Stadt angeordnet. Regierungschef und Verteidigungsminister Benjamin Netanjahu hielt den Berichten zufolge angesichts der neuen Angriffe eine Dringlichkeitssitzung im Militärhauptquartier in Tel Aviv ab.

Am 9. April wird in Israel ein neues Parlament gewählt und führende Kandidaten haben eine härtere Gangart gegenüber militanten Palästinensern im Gazastreifen gefordert. Auch die Freitagsgebete dürften nicht zur Beruhigung der Situation beitragen.

Gewaltsame Proteste

Der Konflikt zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen hat sich im Laufe des vergangenen Jahres wieder aufgeheizt. Bei teilweise gewaltsamen Protesten an der Gaza-Grenze wurden seit dem 30. März 2018 nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 260 Palästinenser getötet und Tausende weitere verletzt.

Allein diesen Monat haben Palästinenser schon mehrmals Raketen auf das israelische Grenzgebiet am Rande des Gazastreifens abgefeuert. Israels Luftwaffe bombardierte daraufhin Ziele in dem Küstenstreifen.







Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israel hat vor mehr als zehn Jahren eine Blockade über das Küstengebiet verhängt, die vom benachbarten Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitsinteressen. Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter höchst schwierigen Bedingungen. Es mangelt unter anderem an Trinkwasser und Strom.