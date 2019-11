Eskalation in Hongkong

Aktivisten gelingt spektakuläre Flucht aus Polizeikessel

18.11.2019, 19:32 Uhr | AFP , dpa , dru

Die Lage in Hongkong eskaliert. Nach schweren Ausschreitungen belagert die Polizei eine Universität. Nun gelang einigen Aktivisten auf spektakuläre Weise die Flucht. Die Regierung musste derweil eine Niederlage einstecken.

Brennende Barrikaden, Steine, Pfeile, Tränengas, Schüsse: Am Wochenende sind die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong dramatisch eskaliert. Aktivisten verschanzten sich in der Polytechnischen Universität und legten Feuer vor dem Eingang. Die Polizei kesselte den Campus ein und rückte unter massivem Tränengas- und Schlagstockeinsatz vor. Dutzende Aktivisten wurden festgenommen.

Mehrere Hundert Demonstranten harrten am Montag noch in der Universität aus. Für sie gab es praktisch keine Chance zu entkommen. Nur einigen Dutzend gelang auf spektakuläre Weise die Flucht. Sie seilten sich von einer Fußgängerbrücke auf eine Autobahn ab, wo sie von wartenden Motorradfahrern abgeholt wurden, wie Videoaufnahmen zeigten. Es war zunächst unklar, wie vielen Aktivisten die Flucht gelang.

Flucht vom Uni-Campus: Ein Protestierer seilt sich von einer Fußgängerbrücke auf eine Autobahn hinab. (Quelle: Kin Cheung/AP/dpa)

"Niemand kommt rein, niemand kommt raus"

In den frühen Morgenstunden hatten die Sicherheitskräfte erneut versucht, auf das Uni-Gelände vorzudringen. Ein Feuer, dass die Demonstranten gelegt hatten, versperrte ihnen allerdings den Weg. Nach Vermittlung der Hochschulleitung hätten am Vormittag weitere 70 bis 100 Studenten versucht, die Universität zu verlassen, seien aber wieder in das Gebäude geflüchtet, weil die Polizei Tränengas gegen sie eingesetzt habe, berichtete die Studentenvereinigung. "Die Konfrontation ist vorerst ausgesetzt", sagte der demokratische Abgeordnete Ted Hui, der seit Sonntag mit den Studenten ausharrte, der "South China Morning Post". "Die Polizei kann nicht reinkommen, aber die Demonstranten können auch nicht raus."

Das Geschehen verlagerte sich am Montag auf das Stadtviertel Tsim Sha Tsui auf der Halbinsel Kowloon, das westlich der Universität liegt. Ein Großaufgebot von Polizisten ging mit Tränengas und Schlagstöcken gegen radikale Aktivisten vor, die neue Straßenbarrikaden bauten und mit Steinen warfen. Es gab Dutzende Festnahmen. Seit Sonntag waren nach Behördenangaben auch mindestens 38 Menschen verletzt worden, darunter fünf schwer.

Ein Schlachtfeld: Im Eingangsbereich der Polytechnischen Universität haben Demonstranten Feuer gelegt und Barrikaden errichtet. (Quelle: Kyodo/dpa)

Armeetrupp säubert Straßen

Am Wochenende sorgte ein Einsatz von Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Hongkong für Aufsehen und löste Sorgen vor einer militärischen Niederschlagung der Proteste aus. Die Soldaten halfen zwar lediglich beim Aufräumen verwüsteter Straßen. Sie trugen Sportkleidung, ein Video zeigte sie dabei, wie sie eine Straße hinauf und hinab joggten. Beobachter sprachen dennoch von einer subtilen Machtdemonstration Pekings, die zeigen sollte: die Entsendung der Armee bleibt eine Option.

Die Verfassung von Hongkong verbietet den in der Sonderverwaltungszone stationierten Soldaten eigentlich eine Einmischung in die "örtlichen Angelegenheiten der Region". Artikel 14 aber erlaubt der Hongkonger Regierung auch, sie um Unterstützung zu bitten, wenn die öffentliche Ordnung in Gefahr ist. Zuletzt kam die Armee 2018 bei Aufräumarbeiten nach einem Taifun zum Einsatz.

Video: Pekings Putztruppe rückt aus

Hongkong: Erstmals seit Beginn der massiven Proteste waren chinesische Soldaten im Einsatz. (Quelle: t-online.de)

Gericht kippt Vermummungsverbot

Inmitten der eskalierenden Lage musste die Regierung Hongkongs eine peinliche Niederlage hinnehmen. Ein Gericht verwarf das erst Anfang Oktober verhängte Vermummungsverbot am Montag als teilweise verfassungswidrig und zu weitgehend. Das in einem Rückgriff auf fast hundert Jahre koloniales Notstandsrecht verhängte Verbot von Maskierungen verstoße gegen das Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion, befand das Gericht.

Das Gericht stellte klar, dass es ein Vermummungsverbot nicht grundsätzlich ablehne. Es hänge von den Details und den damit verfolgten Zielen ab. Das geltende Verbot gehe aber über das hinaus, was vernünftigerweise notwendig sei, um das Ziel der Strafverfolgung, der Ermittlungen und der Anklage gewalttätiger Demonstranten "selbst unter den bestehenden turbulenten Umständen in Hongkong" zu erreichen.

In Tränengas gehüllt: Polizisten gehen nahe der Polytechnischen Universität gegen Demonstranten vor. (Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa)

Das verhängte Vermummungsverbot wahre kein vernünftiges Gleichgewicht zwischen den Eingriffen in geschützte Rechte der Bürger und den gesellschaftlichen Zielen, befanden die Richter nach Angaben des Rundfunksenders RTHK weiter. Das 106 Seiten lange Urteil sieht auch das seit 1922 geltende Notstandsrecht aus der britischen Kolonialzeit im Widerspruch zum Grundgesetz, weil es die Regierungschefin Carrie Lam im Falle einer öffentlichen Gefahr zu weitreichenden Vollmachten ermächtige.

Die Regierung teilte nach dem Urteil mit, dass der Bann vorerst nicht weiter verfolgt werde. In den vergangenen Wochen waren viele Demonstranten festgenommen worden, weil sie Masken und dicht schließende Brillen trugen, um sich vor Tränengas zu schützen. Viele wollten auch verhindern, dass sie identifiziert werden können. Ihnen drohten Haft bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Hongkong Dollar, umgerechnet 2.900 Euro.

Nach der Straßenschlacht: Ein verletzter Demonstrant wird von Sanitätern weg gebracht. (Quelle: Ahmad Ibrahim/AP/dpa)

Wahltermin steht auf der Kippe

Wegen der unsicheren Lage erwägt die Hongkonger Regierung eine Verschiebung der für Sonntag geplanten Kommunalwahl. Sie teilte nach Angaben von RTHK mit, die Ereignisse des vergangenen Wochenendes hätten "die Chancen verringert", die Wahlen für die Bezirksräte abhalten zu können. Kontroversen hatte es schon vorher gegeben, nachdem der Wortführer der Demokratiebewegung, Joshua Wong, als Kandidat disqualifiziert worden war. Ihm wird unterstellt, für die Unabhängigkeit Hongkongs einzutreten. Auch wurden mehrere Kandidaten beider Lager attackiert und verletzt. Zuletzt waren prodemokratische Kandidaten in Umfragen im Aufwind.





Die Proteste in Hongkong dauern bereits seit 24 Wochenenden in Folge an und richten sich gegen die Regierung, das als brutal empfundene Vorgehen der Polizei sowie den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking. Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger genießen - anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik - viele Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit, um die sie jetzt aber fürchten.