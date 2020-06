Annektiertes Gebiet

Israel will Bau von "Trump-Höhen" auf dem Golan vorantreiben

14.06.2020, 20:16 Uhr | dpa, sth

Israel will US-Präsident Donald Trump eine Siedlung widmen. Sie liegt in den Golan-Höhen an der syrischen Grenze. Das Bauprojekt ist hoch umstritten. Nun soll es losgehen.

Israel hat die Golanhöhen von Syrien annektiert. US-Präsident Donald Trump hat diesen Schritt öffentlich unterstützt. Zum Dank will Israel die neue Siedlung auf den Golan-Höhen dem US-Präsidenten widmen. Am Sonntag hat Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigt, dass er den Bau vorantreiben wolle.

"Heute beginnen wir praktische Schritte zur Errichtung der Gemeinde Ramat Trump ("Trump-Höhen") auf den Golanhöhen", sagte Benjamin Netanjahu bei einer Kabinettssitzung.

Bau der Siedlung soll rund 7,5 Millionen Euro kosten

Die "Jerusalem Post" berichtete, es sei zunächst eine Investition von umgerechnet gut zwei Millionen Euro geplant. Damit sollten erste Entwicklungsschritte und die Einrichtung eines vorübergehenden Wohncamps mit Mobilhäusern finanziert werden. Insgesamt werde der Bau der Siedlung aber rund 7,5 Millionen Euro kosten. Rund 120 Familien sollten dort wohnen. Eine Ortstafel war bereits vor einem Jahr feierlich enthüllt worden.

Benjamin Netanjahu: Der Premierminister präsentiert die Ortstafel für die "Trump-Höhen". (Quelle: Ammar Awad/Reuters)



Trump erkennt Golanhöhen als Staatsgebiet Israels an

Trump hatte die Golanhöhen im März vergangenen Jahres formell als Staatsgebiet Israels anerkannt und damit eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik vollzogen. Bei einem Besuch Netanjahus in Washington hatte der US-Präsident eine entsprechende Proklamation unterschrieben. Mit diesem Schritt verstoßen die USA gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die sie 1981 selbst mit verabschiedet hatten. Das höchste UN-Gremium hatte die israelische Annexion damals einstimmig für nichtig erklärt.

Donald Trump erkennt die Golanhöhen an: Mittig im Hintergrund applaudiert der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Quelle: Carlos Barria/Reuters)



Die Golanhöhen sind ein strategisch wichtiges Felsplateau oberhalb des See Genezareth, etwa 60 Kilometer lang und 25 Kilometer breit. 1967 wurde das Plateau von Israel erobert und 1981 annektiert. Das wurde international aber nicht anerkannt. Nach internationalem Recht gelten die Gebiete als von Israel besetztes Territorium Syriens. Netanjahu hatte sich lange international um eine Anerkennung der Golanhöhen als israelisch bemüht. Kurz vor der Parlamentswahl im April 2019 in Israel erfüllte Trump ihm diesen langgehegten Wunsch.