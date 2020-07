Blockade im UN-Sicherheitsrat

Russland und China legen Veto gegen Syrien-Hilfe ein

08.07.2020, 05:06 Uhr | dpa

Kinder spielen in Trümmern in Syrien (Symbolbild): Millionen Menschen in dem Land sind auf die Hilfe der Vereinten Nationen angewiesen. (Quelle: Anas Alkharboutli/dpa)