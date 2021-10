Schwere Vorwürfe

Russland brüskiert Nato mit Abzug von Diplomaten

18.10.2021, 14:42 Uhr | dpa, rtr

Sergej Lawrow: Russland schließt bis auf Weiteres seine Vertretung am Nato-Hauptquartier in Brüssel. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Inmitten angespannter Beziehungen entzog die Nato Anfang Oktober russischen Diplomaten ihre Akkreditierung. Nun hat Moskau reagiert – ebenfalls mit einem deutlichen Schritt.

Als Reaktion auf entzogene Akkreditierungen für russische Diplomaten stellt Russland ab Anfang November die Arbeit seiner ständigen Vertretung bei der Nato in Brüssel ein. Das teilte Außenminister Sergej Lawrow am Montag laut Agentur Interfax bei einer Pressekonferenz mit.

Auch die Arbeit des Nato-Informationsbüros in Moskau werde beendet. Zudem dürfe die Nato-Militärmission in Moskau nicht weiterarbeiten. Zum 1. November werde ihren Mitarbeitern die Akkreditierungen entzogen.

"Die Nato ist weder an einem gleichberechtigten Dialog noch an einer Zusammenarbeit interessiert", sagte Lawrow. In dringenden Fällen könne sich das Militärbündnis an den russischen Botschafter in Belgien wenden.

Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an

Die Nato hatte kürzlich acht Mitglieder der Vertretung Russlands unter dem Vorwurf der Spionage für unerwünscht erklärt. Die Maßnahme stehe nicht in Zusammenhang mit einem bestimmten Vorfall, hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt. Es sei aber seit einiger Zeit eine Zunahme feindseligen Verhaltens seitens Russlands festgestellt worden.

Der Vorfall ist ein weiterer Beleg für die Eintrübung der Beziehungen zwischen westlichen Staaten und Russland. Aus Sicht von Beobachtern sind sie fast wieder auf das Niveau des Kalten Krieges abgesunken, als der Westen und die damalige Sowjetunion eine konfrontative Politik verfolgten. Russland wirft der Nato vor, seinen Einfluss in Richtung russischer Grenzen auszuweiten. Die Nato erklärt hingegen, sie stärke vor dem Hintergrund der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland östliche Mitgliedsstaaten.

Vom Kreml kam damals deutlich Kritik. Der Schritt widerspreche den Äußerungen der Nato-Vertreter über eine gewünschte Verbesserung der Beziehungen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Diese Handlungen erlauben es uns natürlich nicht, uns Illusionen zu machen hinsichtlich einer möglichen Normalisierung der Beziehungen und einer Wiederaufnahme des Dialogs mit der Nato."