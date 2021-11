Belarussischer Machthaber

Lukaschenko beschimpft EU als "Bastarde"

10.11.2021, 13:24 Uhr | AP, dpa, cck

Die Situation an der belarussischen Grenze spitzt sich weiter zu, im nationalen Fernsehen teilt Machthaber Lukaschenko gegen die EU aus – und stellt sich als Opfer hybrider Kriegsführung dar.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat der EU im Migrationsstreit eine hybride Kriegsführung vorgeworfen. "Und ihr Bastarde, Wahnsinnigen, wollt, dass ich euch vor Migranten schütze?", sagte er im belarussischen Fernsehen. Schuld an der aktuellen Lage seien internationale Schleuserringe, die Belarus infolge der EU-Sanktionen nicht mehr stoppe. Alle Provokationen seien nun möglich, sagte Lukaschenko weiter.

Lukaschenko steht in der Kritik, die Migranten gezielt nach Belarus einfliegen zu lassen und in die EU durchzuschleusen, um sich für Sanktionen des Westens zu revanchieren. Die EU wirft Lukaschenko ebenfalls hybride Kriegsführung vor und bereitet derzeit weitere Sanktionen vor. Zudem wurde die Visavergabe für belarussische Behördenvertreter ausgesetzt.

EU hat Russland "auf dem Radar"

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat indes den russischen Präsidenten Wladimir Putin gebeten, Einfluss auf die autoritäre Regierung in Minsk zu nehmen. Russland steht selbst in Verdacht, in die Krise verwickelt zu sein. Die EU habe Russland wegen Flügen von Flüchtlingen nach Minsk "auf dem Radar", sagte EU-Kommissionssprecher Peter Stano am Dienstag.

Die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze ist angespannt. Zwei größere Gruppen von Migranten durchbrachen polnischen Medienberichten vom Dienstagabend zufolge die Grenze von Belarus nach Polen. Zahlreiche weitere Menschen kampieren den Angaben nach auf belarussischer Seite im Grenzgebiet.