Malis Psychospiele

Dazu kommen Psychospiele: Malische Hubschrauber feuerten im März sechs Raketen in Richtung einer britischen Blauhelm-Patrouille, die im Nordosten unterwegs war – die Einschläge landeten nur 50 Meter entfernt, sagen Diplomaten. Die Malier beteuerten, sie hätten Terroristen ins Visier genommen, doch für die Briten war dies ein klares Signal, dass Mali die Minusma in die Schranken weisen wolle. Seitdem macht sich auch noch mehr Unsicherheit bei der Bundeswehr und anderen westlichen Armeen vor Ort breit.

Man sieht also: Die Beziehungen zu Bamako werden durch die fehlende demokratische Legitimierung der Militärregierung und den engeren Anschluss an Russland zunehmend zur Herausforderung. Und dennoch: Wir sollten in Mali bleiben. Die Minusma stellt sicher, dass Mali zumindest die großen Städte im Norden und Zentrum weiter kontrolliert und sorgt damit für ein Mindestmaß an Stabilität – an der auch deutsche und europäische Handlungsspielräume im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe hängen.