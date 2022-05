Internationale Geberkonferenz Deutschland sagt mehr als eine Milliarde Euro f├╝r Syrien zu Von afp , dpa 10.05.2022 - 17:27 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kinder spielen in einem Fl├╝chtlingscamp in Idlib, Syrien: Mehr als 6 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. (Quelle: ZUMA Wire/imago-images-bilder)

8,6 Milliarden Euro hat Deutschland bereits an Syrien und dessen Nachbarl├Ąnder gegeben, in diesem Jahr sollen weitere Hilfszahlungen hinzukommen. Man d├╝rfe Syrien nicht vergessen, so der Tenor.

Bei einer internationalen Geberkonferenz f├╝r Syrien hat Deutschland neue Hilfen von gut einer Milliarde Euro angek├╝ndigt. Der Staatsminister im Ausw├Ąrtigen Amt, Tobias Lindner (Gr├╝ne), sagte am Dienstag in Br├╝ssel f├╝r Deutschland 1,05 Milliarden Euro f├╝r "Entwicklungs- und Stabilisierungsma├čnahmen in Syrien und den Aufnahmel├Ąndern in der Region" zu. Das Geld stammt nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums aus dem diesj├Ąhrigen Bundeshaushalt und soll in den kommenden Jahren eingesetzt werden.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sagte laut einer Mitteilung: "Auch wenn Europa gerade nat├╝rlich auf die Ukraine schaut, vergessen wir den syrischen B├╝rgerkrieg und das Leid, das er verursacht, nicht." Weitere Gelder f├╝r die Entwicklungszusammenarbeit seien in Planung.

EU gibt 1,56 Milliarden Euro

Bei der Veranstaltung machten weitere L├Ąnder Zusagen ├╝ber finanzielle Hilfen f├╝r Syrien. F├╝r die Europ├Ąische Union k├╝ndigte der Au├čenbeauftragte Josep Borrell an, die Hilfe f├╝r syrische Fl├╝chtlinge auf 1,56 Milliarden Euro f├╝r dieses Jahr zu erh├Âhen. F├╝r 2023 werde die EU die gleiche Summe geben. "Wir d├╝rfen Syrien nicht im Stich lassen", sagte Borrell mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, der "gro├če Schlagzeilen" mache.

Die Syrien-Konferenz fand zum sechsten Mal statt, mit mehr als 50 teilnehmenden L├Ąndern und dutzenden internationalen Organisationen. Neben Hilfen f├╝r das Kriegsland geht es auch um die Unterst├╝tzung der Nachbarstaaten, die besonders viele syrische Fl├╝chtlinge aufnahmen. Im vergangenen Jahr hatten die beteiligten Staaten Hilfen in H├Âhe von insgesamt 6,4 Milliarden Dollar zugesagt. Deutschland leistete mit 1,7 Milliarden Euro den gr├Â├čten finanziellen Beitrag.