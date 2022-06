Der Iran soll so viel Uran angereichert haben, dass das Land bald eine Atombombe bauen k├Ânnte. Israel hat die internationale Gemeinschaft nun aufgefordert, sich dagegen einzusetzen ÔÇô und schickt eine Warnung an den Iran.

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi war am Donnerstagabend in Israel eingetroffen, am Freitag kam er mit Bennett zusammen. Der israelische Regierungschef forderte ein entschlosseneres Auftreten der internationalen Gemeinschaft gegen├╝ber dem Iran und rief sie auf, "alle Mittel einzusetzen", um Teheran daran zu hindern, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.