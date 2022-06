Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Auch Nawalnys Mitarbeiter Leonid Wolkow meldete sich mit einer Telegram-Nachricht zu dem Vorfall. Als der Anwalt des Kremlkritikers am Dienstag in dem Straflager eintraf, habe man ihm gesagt: "Hier gibt es keinen solchen H├Ąftling". "Wo Alexej jetzt ist und in welche Kolonie er gebracht wird, wissen wir nicht", schrieb Wolkow.

Keine Informationen zu Aufenthaltsort

Nawalny-Sprecherin Jarmysch kommentierte in der Youtube-Sendung auch Medienberichte, nach denen Nawalny in das Straflager 6 in Melechowo nahe der Stadt Kowrow verlegt worden sein k├Ânnte. "Es gibt keine Best├Ątigung. Wir k├Ânnen das nicht glauben, bis der Anwalt ihn sieht", sagte sie. Auch Nawalnys Frau Julia hat demnach keine Erkenntnisse.

Medienberichten zufolge habe der regionale Gef├Ąngnisbeobachter Sergej Jashan telefonisch mitgeteilt, dass Nawalny in die Strafkolonie IK-6 gebracht worden sei. Das Lager mit besonders harten Haftbedingungen liegt rund 150 Kilometer weiter entfernt von der Strafkolonie Pokrow. Das sind etwa 260 Kilometer nord├Âstlich von der russischen Hauptstadt Moskau.

Ger├╝chte ├╝ber Verlegung von Nawalny im Mai

Der Machtapparat tue alles, um den Kontakt der Anw├Ąlte und der Familie zu Nawalny zu erschweren, sagte Jarmysch. Im Mai hatte ein Gericht die neunj├Ąhrige Haftstrafe gegen Nawalny wegen angeblichen Betrugs best├Ątigt. Damit wurde die Verlegung in ein Straflager mit h├Ąrteren Haftregeln rechtskr├Ąftig. In russischen Haftanstalten f├╝r Schwerverbrecher d├╝rfen die Insassen seltener Angeh├Ârige treffen, P├Ąckchen und Briefe empfangen oder zum Ausgang an die frische Luft.

Als im Mai erstmals Ger├╝chte aufkamen, dass Nawalny verlegt werden k├Ânnte, schrieb Jarmysch auf Twitter: "In vielen russischen Gef├Ąngnissen werden Insassen misshandelt und gefoltert, aber das IK-6 in Melechowo ist ein monstr├Âser Ort, selbst nach solch wahnsinnigen Ma├čst├Ąben." Dort gebe es kein Gesetz."Und genau dorthin will Putin Nawalny bringen, weil er keine Angst vor ihm hat und die Wahrheit sagt", f├╝gte sie hinzu.

Ende Mai hatte Nawalny selbst ├╝ber eine neue Anklage der russischen Justiz informiert. Diesmal gehe es um Extremismus und ein Strafma├č von m├Âglichen weiteren 15 Jahren Haft. Zuvor war in Russland seine Anti-Korruptions-Stiftung als extremistisch eingestuft worden.