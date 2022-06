Premierminister Boris Johnson hatte das Abkommen Ende 2019 geschlossen und als gro├čen Durchbruch gefeiert, nachdem seine Vorg├Ąngerin Theresa May mit ihrem Backstop-Plan im Parlament in London mehrfach gescheitert war. Der Backstop hatte vorgesehen, dass das gesamte Vereinigte K├Ânigreich bis auf weiteres in Binnenmarkt und Zollunion bleibt. Mit seinem "ofenfertigen Deal", wie er ihn nannte, bestritt Johnson den Wahlkampf im selben Jahr und fuhr eine gro├če Mehrheit ein.

Woran st├Ârt sich die britische Regierung?

Johnson lie├č bereits kurz nach dem Abschluss des Brexit-Vertrags erkennen, dass er sich nicht an die Abmachung halten will. So bestritt er mehrfach, dass darin Kontrollen zwischen Gro├čbritannien und Nordirland ├╝berhaupt vorgesehen sind. Nordirische Politiker berichteten auch, Johnson habe ihnen zugesichert, die Abmachung zu brechen. Seitdem klagt London immer wieder, Br├╝ssel lege die Vereinbarung zu strikt aus.

Im Herbst 2020 k├╝ndigte die britische Regierung erstmals an, das Protokoll durch interne Gesetzgebung zu untergraben. Das wurde jedoch sp├Ąter nach heftigem Protest aus Br├╝ssel, Dublin und Washington zur├╝ckgenommen. London setzte jedoch einige Teile des Abkommens aus und leitet teilweise Daten ├╝ber Handelsstr├Âme nicht wie versprochen an die EU-Beh├Ârden weiter.

Welche L├Âsungsvorschl├Ąge hat die EU vorgelegt?

Vor mehr als einem halben Jahr hatte die EU-Kommission im Einklang mit dem Schutz des Binnenmarktes bereits Lockerungen f├╝r Warenkontrollen vorgeschlagen. Die Pr├╝fungen von Qualit├Ątsstandards bei Lebensmitteln und anderen Waren sollten dadurch ebenso deutlich verringert werden wie Zollformalit├Ąten.

Die Vorschl├Ąge gingen London aber nicht weit genug. Auch eine Einigung auf weitere Ausnahmen f├╝r den Transport von Medikamenten konnte London bislang nicht bes├Ąnftigen.

Wie k├Ânnte die EU auf den Bruch des Nordirlandprotokolls reagieren?

Theoretisch hat die EU mehrere M├Âglichkeiten. Zum einen wird in EU-Kreisen dar├╝ber spekuliert, ob die Europ├Ąische Kommission am Mittwoch Vertragsverletzungsklagen gegen London neues Leben einhaucht. Diese k├Ânnen vor dem EuGH enden und theoretisch eine Geldstrafe nach sich ziehen.

Zudem best├╝nde die M├Âglichkeit, dass die EU Teile des Brexit-Handelsabkommens als Reaktion aufk├╝ndigen k├Ânnte, womit voraussichtlich Handelsprivilegien f├╝r Gro├čbritannien wegfallen d├╝rften. Eine solche Ma├čnahme k├Ânnte aber auch zu einem Handelskrieg zwischen den eigentlich Verb├╝ndeten eskalieren.

Wie wird das Protokoll in Nordirland bewertet?

Die Mehrheit der Abgeordneten im k├╝rzlich neu gew├Ąhlten nordirischen Regionalparlament bef├╝rwortet das Protokoll, fordert jedoch Nachbesserungen. In einem offenen Brief zeigten sich zuletzt 52 der 90 Abgeordneten frustriert ├╝ber die j├╝ngste Eskalation durch die britische Regierung. Die Unterst├╝tzung beschr├Ąnkt sich jedoch auf Parteien, die entweder eine Vereinigung Nordirlands mit Irland bef├╝rworten oder in der Frage neutral sind.