Sri Lanka: Präsident will nach schweren Protesten zurücktreten

Pr├Ąsident in Sri Lanka will zur├╝cktreten

Sri Lanka steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Nach heftigen Demonstrationen will der Pr├Ąsident sein Amt abgeben.

Als Konsequenz aus den Massenprotesten in Sri Lanka hat Pr├Ąsident, Gotabaya Rajapaksa, seinen R├╝cktritt zum 13. Juli angek├╝ndigt. Das teilte Parlamentssprecher Mahinda Yapa Abeywardena am Samstag mit. Der Pr├Ąsident ben├Âtige Zeit, um eine geordnete Macht├╝bergabe zu sichern.

Residenz von Premier brennt

Protestler st├╝rmten am Samstag den Amtssitz des Pr├Ąsidenten in Colombo. Der Staatschef war jedoch zuvor in Sicherheit gebracht worden, wie es aus dem Pr├Ąsidentenb├╝ro hie├č. Demonstranten setzten am Abend auch die Privatresidenz des Premierministers in Brand. Medien sch├Ątzten die Zahl der Demonstranten auf etwa 100.000.