Nach Protesten: Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa setzt sich auf die Malediven ab

Sri Lankas faktisch entmachteter Pr├Ąsident Gotabaya Rajapaksa hat den Krisenstaat in der Nacht zu Mittwoch per Flugzeug verlassen. Eine Milit├Ąrmaschine mit Rajapaksa und seiner Ehefrau an Bord landete am fr├╝hen Morgen auf dem Hauptstadtflughafen der Malediven in Male, wie die dortigen Beh├Ârden best├Ątigten. Der 73-J├Ąhrige war zuletzt zur Zielscheibe von Massenprotesten in seinem Land geworden, wo Demonstranten seinen R├╝cktritt und den des Premierministers Ranil Wickremesinghe forderten. Die Nachricht von Rajapaksas Ausreise l├Âste einem BBC-Bericht zufolge spontanen Jubel unter Demonstranten in Sri Lankas Hauptstadt Colombo aus.