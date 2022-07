China: CIA rechnet mit Angriff auf Taiwan

China wird nach Einschätzung des US-Geheimdienstes seine Lehren aus Russlands Krieg ziehen. Das Risiko eines Angriffs in diesem Jahrzehnt steige.

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA geht ungeachtet russischer Rückschläge im Angriffskrieg gegen die Ukraine davon aus, dass China in Zukunft gewaltsam gegen Taiwan vorgehen könnte. Die chinesische Führung sei "unruhig" angesichts des "strategischen Scheiterns" Russlands in der Ukraine, sagte CIA-Chef William Burns am Mittwoch bei der Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum.