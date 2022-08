Donald Trumps Fans so überzeugt wie nie zuvor: "Wollen unser Land zurück"

Donald Trump spielt mit Untergangsszenarien – bei seinen Unterstützern kommt das an. Für sie ist klar: An Trump führt kein Weg vorbei.

Die CPAC ist das Spitzentreffen der US-amerikanischen Rechtskonservativen. Für Donald Trump also ein Heimspiel. In seiner Rede am Wochenende in Dallas, Texas, zeigte er auf, was alles schieflaufe in den Vereinigten Staaten: Wahlen, Wirtschaft, Kriminalität. Schuld sei natürlich die "radikale Linke". (Mehr zur Rede Trumps lesen Sie hier.)