Enthüllungsbericht über Twitter: "Das ist absolut beängstigend"

Um seine massiven Vorwürfe gegen das Tech-Unternehmen Twitter zu belegen, hat der Hacker und ehemalige Twitter-Mitarbeiter Peiter "Mudge" Zatko einen 84 Seiten langen Enthüllungsbericht an die US-Behörden übergeben. Die Sicherheitslücken sind laut ihm so schwerwiegend, dass das Verhalten des Unternehmens sogar die nationale Sicherheit und die Demokratie selbst bedrohe.

t-online: Herr Tye, der berühmte Hacker Peiter Zatko, besser bekannt unter dem Namen "Mudge", hat sich entschieden, mit Ihrer Hilfe seine Erkenntnisse den US-Behörden mitzuteilen. Seine Dokumente gelangten jetzt an die Öffentlichkeit . Darin wirft er Twitter, einem der größten Tech-Unternehmen der Welt, vor, viel zu lasche Sicherheitsstandards zu haben. Was können Sie uns als Gründer von " Whistleblower Aid " darüber sagen?

John Tye: Aus rechtlichen Gründen kann ich nicht so sehr in die Details gehen. Alle Vorwürfe finden sich in den Offenlegungen von "Mudge", die er den Behörden zur Verfügung gestellt hat. Was wichtig ist: Peiter Zatko war bei Twitter der Chef-Verantwortliche für Sicherheitsfragen. Das heißt, "Mudge" war einer der Top-Führungskräfte im Unternehmen und war verantwortlich für Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit. Er war weltweit maßgeblich beteiligt an der Moderation von Inhalten. Sein Job war es, auf allen diesen Gebieten Probleme zu identifizieren.