Trump lobt Springer-Chef Döpfner

Donald Trump hat den Vorstandsvorsitzenden des Axel-Springer-Verlages, Mathias Döpfner, öffentlich gelobt und sich sogar bei ihm bedankt. In seinem sozialen Netzwerk "Truth Social" schrieb der ehemalige US-Präsident: "Danke an den sehr brillanten Mathias Döpfner. Die gute Nachricht ist, WIR HABEN GEWONNEN. Groß."

Donald Trumps Dank gilt womöglich einer E-Mail von Döpfner

Doch warum lobt Trump den Medienchef nun in solch hohen Tönen? Womöglich wegen einer E-Mail in der Döpfner wenige Wochen vor der Wahl seine Führungskräfte dazu aufrief, für Trumps Wahlsieg zu beten. Das berichtete die US-Zeitung "Washington Post", die die Mail zugespielt bekam und einen Screenshot davon veröffentlichte. "Wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird?", war darin zu lesen.