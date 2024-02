Joe Biden gibt hitzige Pressekonferenz "Wie kann er es wagen, das anzusprechen?" Von t-online , aj Aktualisiert am 09.02.2024 - 08:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen "Was zum Teufel geht die das an?": US-Präsident Biden (Quelle: t-online) News folgen

Joe Biden hat in einer überraschenden Pressekonferenz den Abschlussbericht in der Dokumentenaffäre kommentiert. Bei einer Frage wurde er ungewöhnlich laut.

US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstagabend überraschend vor die Presse getreten. Dabei ging es um den Abschlussbericht in der Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in seinen privaten Räumen. Hier lesen Sie die Hintergründe zur Dokumentenaffäre. Zweifel an seinem Erinnerungsvermögen nach der Veröffentlichung des Berichts wies er entschieden zurück. "Mein Gedächtnis ist in Ordnung", so Biden.

Auf weitere Fragen der Journalisten wurden Bidens Antworten schärfer und regelrecht zornig. Er kritisierte Sonderermittler Robert Hur, der in seinem Bericht geschrieben hatte, der heute 81-Jährige wirke wie ein "wohlmeinender, älterer Mann mit einem schlechten Gedächtnis". Dem Bericht zufolge konnte Biden sich bei einer Befragung im vergangenen Jahr nicht an das Datum des Krebstodes seines Sohnes Beau Biden im Jahr 2015 erinnern.

"Wie zum Teufel kann er es wagen, das anzusprechen?", sagte Biden dazu. Als er von Ermittlern dazu befragt worden sei, habe er gedacht: "Was zum Teufel geht die das an?" Und weiter: "Ich brauche niemanden, der mich daran erinnert, wann er gestorben ist", so Biden.

Biden verwies darauf, dass er kurz nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober zur Dokumentenaffäre befragt worden war. Er sei damals damit beschäftigt gewesen, sich mit einer "internationalen Krise" auseinanderzusetzen. "Schauen Sie sich an, was ich getan habe, seit ich Präsident bin", sagte Biden. "Keiner von euch hätte gedacht, dass ich irgendetwas von dem durchsetzen könnte, was ich durchgesetzt habe. Wie konnte das passieren?"

Auch ein Reporter bekam eine Spitze ab: "Wie schlecht ist Ihr Gedächtnis und können Sie als Präsident weitermachen?" Biden antwortete: "Mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich Sie sprechen lasse". Auch auf die Frage, warum er in seinem Alter erneut als Präsident antrete, gab er zu verstehen: "Weil ich am besten dafür qualifiziert bin und meinen Job zu Ende bringen will".

Sonderermittler Hur war in seinem Bericht zu dem Schluss gekommen, dass Biden sich wegen der Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten aus seiner Zeit als Vizepräsident nicht strafbar gemacht habe. Biden zeigte sich erfreut darüber, "dass in diesem Fall keine Anklage gegen mich erhoben wird". Für Schlagzeilen sorgten aber insbesondere die wenig schmeichelhaften Einschätzungen zu Bidens Erinnerungsvermögen.

Biden bezeichnet al-Sisi als "mexikanischen Präsidenten"

Biden sorgt schon seit langer Zeit mit Verwechslungen und Versprechern für Aufsehen. Zuletzt verwechselte er den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl mit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel, außerdem den verstorbenen französischen Staatschef François Mitterrand mit Amtsinhaber Emmanuel Macron. Bei der Pressekonferenz am Donnerstagabend unterlief Biden ein weiterer Schnitzer: Er bezeichnete den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi als "mexikanischen Präsidenten".