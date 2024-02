"Es passiert auch in unserem Land" Donald Trump vergleicht sich mit Nawalny Von t-online , LMK , loe , LCS Aktualisiert am 21.02.2024 - 12:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen "Wie bei Nawalny": Donald Trump zieht einen gewagten Vergleich. (Quelle: t-online) News folgen

Lange hatte sich Trump nicht zu dem Tod Nawalnys geäußert – und dafür Kritik geerntet. Jetzt hat er ein Interview genutzt, um sich vor allem selbst als Opfer zu inszenieren.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich – wegen der gegen ihn laufenden Strafprozesse – mit dem kürzlich verstorbenen russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny verglichen. Während eines Auftrittes bei dem rechtsgerichteten Fernsehsender Fox-News äußerte sich der ehemalige US-Präsident am Dienstag zum zweiten Mal öffentlich über den Tod Nawalnys. Das geht aus mehreren US-Medienberichten hervor.

Nawalny ist nach Angaben russischer Behörden am vergangenen Freitag im russischen Straflager "Polarwolf" in der Arktis gestorben. Er war einer der prominentesten Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach der Bekanntgabe hatten sich Nawalnys Anhänger und viele Politiker weltweit deutlich positioniert und Putin für den Tod Nawalnys in Verantwortung genommen. Trump hingegen äußerte sich zunächst nicht – das sorgte für Kritik. Im Interview mit Fox-News sagte Trump nun, dass er den Tod Nawalnys bedauere. "Die Situation um Nawalny ist sehr traurig und er ist sehr mutig, er war ein sehr mutiger Kerl", so der Republikaner der Nachrichtenagentur "Associated Press News" zufolge.

Dann nutzte er die Zeit, um über sich und seine Strafprozesse zu sprechen, wobei er sich mit Nawalny verglich. "Und es ist eine schreckliche Sache, aber es passiert auch in unserem Land", sagte der 77-Jährige und deutete damit an, dass auch die Strafverfolgung gegen seine Person politisch motiviert sei – dafür gebe es jedoch keine Beweise.

Nawalny hatte eine klare Meinung zu Trump: So dachte Nawalny über Donald Trump

"Es ist eine Form von Nawalny"

"Ich wurde viermal angeklagt … alles nur wegen der Tatsache, dass ich in der Politik tätig bin", behauptete Trump. Tatsächlich hat der Republikaner mehrere Zivil- und Strafprozesse gegen sich laufen. Wegen jahrelanger falscher Auskunft über sein Vermögen verurteilte ihn ein Richter erst am Freitag in einem Betrugsprozess zu einer Zahlung in Höhe von 355 Millionen US-Dollar (328.884.425 Euro). Mehr zu den Prozessen gegen Trump lesen Sie hier.

"Es ist eine Form von Nawalny", erklärte Trump der Moderatorin im Interview weiter. "Es ist eine Form des Kommunismus, des Faschismus." Die USA verwandelten sich "in vielerlei Art in ein kommunistisches Land". Putin hingegen erwähnte Trump in dem Gespräch überhaupt nicht. In der Vergangenheit hatte er wiederholt positiv von Putin gesprochen und ihn unter anderem als "Genie" bezeichnet.

