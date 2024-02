In den USA ist ein Jahr, nachdem ein chinesischer Ballon in den Luftraum eingedrungen war, erneut ein Ballon gesichtet worden. Er soll in großer Höhe unterwegs und im Westen des Landes gesehen worden sein. Es habe Meldungen aus Colorado gegeben, berichtet der US-Sender CBS News.

US-Jets schossen vor einem Jahr chinesischen Ballon ab

Vor einem Jahr war ein chinesischer Ballon in den USA abgeschossen worden. Er war tagelang im Luftraum unterwegs gewesen. In den Trümmern wurden nach US-Medienberichten Spionagegeräte gefunden. Nach Darstellung aus Peking habe es sich um einen Wetterballon gehandelt, der vom Kurs abgekommen war. Am 4. Februar entschloss sich die US-Regierung, Kampfjets in die Luft zu bringen und ihn abzuschießen.