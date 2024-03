Ausgerechnet das "Trump Building", auf das es James nun abgesehen hat, spielte im Betrugsprozess eine herausragende Rolle: Demnach gab Trump 2013 den Wert des Gebäudes mit 530 Millionen Dollar an, obwohl eine Bank es im Vorjahr auf gerade einmal 220 Millionen Dollar geschätzt hatte.

Trump Seven Springs

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Letitia James die Unterlagen zu Trumps Betrugs-Urteil im New Yorker Vorstadtgebiet Westchester County eingereicht hat. Es ist der erste Schritt, um sich Trumps Anwesen "Seven Springs" anzueignen, das sich dort befindet.

In dem schlossähnlichen Gebäude sind Trumps Kinder aufgewachsen. Es steht auf einem 230 Hektar großen Areal, das auf den Gemarkungen von gleich drei Gemeinden liegt. Es wurde 1919 von einem Verleger der "Washington Post" gebaut.

Trump kaufte das Anwesen 1996. Wie viel es heute wert ist, ist nicht bekannt. Trump selbst gab über die Jahre stark unterschiedliche Werte an, von 291 Millionen Dollar 2014 bis 50 Millionen Dollar 2018. Auf weiteren 140 Hektar Fläche erstreckt sich in Westchester County außerdem einer von insgesamt zehn Golfclubs, die Trump, selbst leidenschaftlicher Golfer, in den USA besitzt.

Und was ist mit Mar-a-Lago?

Die Besitzverhältnisse von Trumps New Yorker Immobilien sind meist nicht vollständig transparent. Wie beschrieben, gehört ihm oft nur ein Teil der Räumlichkeiten oder nur die Pacht. Ein anderes berühmtes Trump-Anwesen ist jedoch vollständig in seinem Besitz: seine Luxusvilla Mar-a-Lago. Während seiner Amtszeit als Präsident nutzte er sie sogar für Staatsbesuche ausländischer Politiker, unter anderem empfing er dort den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. In den Schlagzeilen war Mar-a-Lago außerdem, weil Trump dort Berge von geheimen Akten aus seiner Amtszeit im Badezimmer lagerte.

