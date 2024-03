Worum geht es?

Weil ein New Yorker Gericht Trump in einem Betrugsprozess für schuldig befunden hatte, sein Vermögen bei Kreditgebern als zu hoch angegeben zu haben, wurde er zu einer Geldstrafe von 354,9 Millionen Dollar verurteilt. Dagegen hat er Berufung eingelegt. Dennoch muss er eine Kaution hinterlegen – die Strafe plus Zinsen. Das sind mittlerweile 454 Millionen Dollar. Dafür räumte ihm das Gericht 30 Tage Zeit ein.