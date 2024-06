Hunter Biden, Sohn des US-Präsidenten Joe Biden, steht derzeit im US-Bundesstaat Delaware wegen Verstößen gegen das Waffengesetz vor Gericht. Mit im Gerichtsaal in der Stadt Wilmington sitzen auch First Lady Jill Biden und die Frau des Angeklagten, Melissa Cohen-Biden. In einer Prozesspause kam es am Mittwoch zu einer verbalen Attacke.