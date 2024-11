Nach der Wiederwahl des Rechtspopulisten Donald Trump in den USA rüstet sich der liberale Westküstenstaat Kalifornien für harte rechtliche Auseinandersetzungen mit seiner künftigen Regierung. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom berief das Parlament des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates für Anfang Dezember zu einer Dringlichkeitssitzung ein – und zog damit den Zorn Trumps auf sich.

Newsom forderte die Abgeordneten auf, den Kampf gegen "gesetzwidrige" Maßnahmen der Bundespolitik zu Themen wie Abtreibung, Einwanderung und Klimawandel vorzubereiten. "Die Freiheiten, die uns in Kalifornien teuer sind, werden angegriffen – und wir werden nicht untätig bleiben", erklärte Newsom.

Kalifornien "Trump-sicher" machen

Trump reagierte wütend mit einem Beitrag auf seiner eigenen Plattform Truth Social auf Newsoms Ankündigung. Der Gouverneur versuche, "das schöne Kalifornien unserer Nation zu töten", heißt es in dem Beitrag von Freitag. Trump verwendete zudem eine despektierliche Wortneuschöpfung für Newsom, indem er dessen Nachnamen mit einem englischen Begriff für Sperma verband.

Newsom nutze zudem den Begriff "Trump-sicher", um "all die großartigen Dinge zu verhindern, die getan werden können, um 'Kalifornien wieder großartig zu machen'", so Trump, der sich damit auf seinen Wahlslogan "Make America Great Again" bezog. Wegen Newsoms Entscheidungen sähen sich viele Menschen gezwungen, Kalifornien zu verlassen. Erstmals verließen mehr Menschen den Bundesstaat als hinzuzögen, behauptete der Republikaner.