US-Präsident Joe Biden hat sein Veto gegen ein Gesetz eingelegt, das 66 neue Richter an unterbesetzte Bundesgerichte im ganzen Land berufen hätte. "Die effiziente und effektive Rechtspflege erfordert, dass diese Fragen über den Bedarf und die Zuteilung weiter untersucht und beantwortet werden, bevor wir permanente Richterstellen für Richter auf Lebenszeit schaffen", sagte Biden in einer Botschaft an den US-Senat, in der er den Gesetzentwurf formell ablehnte.