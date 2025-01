News folgen Artikel teilen

Donald Trump hat seine Vizebildungsministerin nominiert – und sich dabei im Namen der Kandidatin geirrt. Zudem telefoniert er mit Xi Jinping. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump unterläuft Panne bei Nominierung von Kandidatin für Regierungsposten

07.01 Uhr: Bei der Ankündigung seiner Kandidatin für das Amt der Vizebildungsministerin ist dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump eine Panne unterlaufen. In einem Beitrag auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social nennt Trump die Politikerin fälschlicherweise Peggy Schwinn. Tatsächlich jedoch nominierte er die 42-jährige Lehrerin und ehemalige Bildungsbeauftragte des US-Bundesstaats Tennessee, Penny Schwinn.

"Peggy kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich Kinder und Familien zurückblicken", schreibt Trump in dem Beitrag. Schwinn stammt ursprünglich aus Sacramento in Kalifornien. Vor ihrer Arbeit in Tennessee hatte sie mehrere Ämter in der Bildungsbehörde des US-Bundesstaats Texas inne.

CDU-Außenpolitiker Röttgen zweifelt an Zoll-Drohungen Trumps

6.25 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bezweifelt, dass der künftige US-Präsident Donald Trump die angekündigten Importzölle auf viele europäische Produkte einführen wird. "Wir sollten die Aussagen von Donald Trump ernst nehmen, schon weil er bald das mächtigste Amt der Welt innehat", sagt Röttgen der "Rheinischen Post" (Sonntagsausgabe). "Aber ich warne davor, jede Aussage als Ankündigung zu verstehen, die eins zu eins so umgesetzt wird."

Trump spiele "mit dem Instrument der Maximalforderung, mit der er schockieren will, um schon so Veränderungen herbeizuführen", sagt der frühere Chef des Bundestags-Außenausschusses. "Hohe Zölle auf Importgüter wären für die USA mit enormen Preissteigerungen verbunden." Daran habe Trump kein Interesse, weil eines seiner zentralen Wahlversprechen gewesen sei, die Inflation und damit die Lebensunterhaltskosten in den USA zu senken, fuhr Röttgen fort.

"Sollte es doch so kommen, dass wir erneut Zölle sehen, dann ist die EU-Kommission, die hier die Kompetenz hat, gut vorbereitet", sagt der CDU-Politiker weiter. "Wir sollten Trump selbstbewusst gegenübertreten. Es gibt weder Grund für ständige Konfrontation noch für devotes Verhalten." Es sei im deutschen Interesse, dass das transatlantische Verhältnis Bestand habe, so Röttgen. "Das sollten wir klar zum Ausdruck bringen und untermauern, indem wir mehr in unsere eigene Sicherheit und das gemeinsame Verteidigungsbündnis investieren."

Trump will offenbar sofort mit Massendeportationen beginnen

3.45 Uhr: Donald Trump will mit seinen Abschiebungen illegaler Einwanderer nicht lange warten. Offenbar sollen bereits am Dienstag – also am Tag nach seiner Amtseinführung – Menschen massenweise deportiert werden. Mehr zu seinen Plänen lesen Sie hier.

Freitag, 17. Januar

US-Finanzministerin: Geld könnte ab Dienstag knapp werden

23.10 Uhr: Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hat Finanzministerin Janet Yellen vor der Notwendigkeit "außergewöhnlicher Maßnahmen" ab Dienstag gewarnt - dem Tag nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump. Wie lange die Überbrückungsmaßnahmen reichen würden, sei schwer zu sagen, schrieb Yellen am Freitag in einem Brief an die Spitzen des Kongresses. Sie hatte Ende Dezember erklärt, die Grenze werde voraussichtlich zwischen dem 14. und 23. Januar erreicht.