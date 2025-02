Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump verkündete seinen Plan für die Zukunft des Gazastreifens und der Palästinenser. Die anwesenden Reporter waren verdutzt.

Vollkommen unerwartet kam die Ankündigung, die Donald Trump am Dienstagabend im "East Room" des Weißen Hauses aussprach. Bei einer Pressekonferenz mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu – der erste ausländische Regierungschef, den Trump seit seinem Amtsantritt am 20. Januar empfing – erläuterte der amerikanische Präsident vor Dutzenden Reportern, wie er sich die Zukunft des Gazastreifens vorstellt.

Der Plan hat es in sich: Demnach möchte Trump, dass die USA das Gebiet übernehmen. Die verbliebenen Palästinenser sollen den Gazastreifen verlassen.

"Anstatt zurückgehen und das noch einmal durchmachen zu müssen, werden die USA den Gazastreifen übernehmen", so Trump. Für die dort lebenden rund zwei Millionen Menschen schlug er eine Art dauerhafte Umsiedlung vor – und zwar an einem oder mehreren verschiedenen Orten. Finanziert werden solle das von "interessierten Ländern mit humanitärem Herzen", so Trump.

Trump bleibt vage, was die Umsetzung angeht

Die anwesenden Journalisten waren angesichts dieser Idee von Trump völlig verdutzt, wie USA-Korrespondent Bastian Brauns aus dem Weißen Haus berichtete. Der US-Präsident hatte zwar vor einiger Zeit schon darüber gesprochen, im Gazastreifen müsse "aufgeräumt werden", nicht aber, wer dazu die Initiative ergreifen solle. "Wir werden die Verantwortung für ihn übernehmen", sagte Trump nun über den Gazastreifen.

"Dann prasselten die Fragen ein": Reportage aus dem Weißen Haus

Wie genau diese Übernahme des Palästinensergebiets ablaufen soll, konnte der US-Präsident zunächst nicht schlüssig erklären. Auf die wiederholte Frage, ob er die Bewohner auch gegen ihren Willen zum Gehen zwingen würde, sagte Trump: "Ich glaube nicht, dass sie Nein sagen werden." Dann wurde er noch konkreter. "Wir werden tun, was notwendig ist", entgegnete er einem Journalisten auf dessen Frage nach der Entsendung von US-Truppen: "Wenn es notwendig ist, werden wir das tun."

Als die Pressevertreter wissen wollten, an viele Palästinenser er bei der Umsiedlung denken würde, sagte er: "Alle von ihnen". Er zeigte sich überzeugt, dass die "Menschen der Welt dort [im Gazastreifen] leben werden". Er denke, man könne daraus einen "internationalen, unglaublichen Ort machen". Ob dort auch Palästinenser leben dürften? Trumps Antwort: "Auch Palästinenser werden dort leben. Viele Menschen werden dort leben."

Später führte er seine Idee weiter aus. So könne das durch die israelische Armee in weiten Teilen vollkommen zerstörte Gebiet unter Führung der USA zu einer "Riviera des Nahen Ostens" werden. "Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, das phänomenal sein könnte", so der US-Präsident. "Das könnte etwas sein, das so großartig sein könnte." Er ergänzte: "Das wird für die Palästinenser wunderbar sein."

Trump-Vorschlag kommt extremen Rechten entgegen

Die rund zwei Millionen Palästinenser, deren Heimat der Gazastreifen ist, sollen nach Trumps Willen künftig in anderen arabischen Staaten der Region leben. Dieser Vorschlag entspricht auch den Wünschen der extremen Rechten in Israel. Rechtsextremisten sind derzeit an der Regierung unter Netanjahus Führung beteiligt und drohen dem Premierminister regelmäßig damit, aus der Koalition auszutreten.

Trumps Vorschlag, den Gazastreifen zu übernehmen, dürfte jedoch auf massiven Widerstand der internationalen Gemeinschaft stoßen. Die Palästinensergebiete werden derzeit von 146 Staaten als Palästina und damit als souveräne Nation anerkannt. Der Gazastreifen wird offiziell, wie das Westjordanland, durch die palästinensische Autonomiebehörde verwaltet, steht aber seit 2007 faktisch unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas und wird von den Islamisten autoritär regiert.