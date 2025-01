Aktualisiert am 19.01.2025 - 11:22 Uhr

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat darüber spekuliert, Kanada zu einem Teil der USA zu machen. In dem Land sind die Reaktionen darauf eindeutig.

Die Haltung der Kanadier zu Donald Trumps Idee, ihr Land in die Vereinigten Staaten einzugliedern, ist eindeutig: 90 Prozent lehnen die Forderung des künftigen US-Präsidenten ab, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, wie eine Umfrage des Instituts Angus Reid ergab. Trumps Drohung mit "wirtschaftlicher Gewalt" und Strafzöllen bewirkt das Gegenteil: Der kanadische Nationalstolz wächst, und die Menschen betonen die Unterschiede zum Nachbarn im Süden.

Kommentare in den Onlinenetzwerken verweisen zudem auf die Unterschiede zu den USA: die andere Aussprache und teilweise auch Schreibweise im Englischen, die Messung von Temperaturen in Celsius und nicht in Fahrenheit – oder auch, dass Patienten nicht für einen Arztbesuch bezahlen müssen.