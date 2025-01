Es war das erste Gespräch des Pentagon-Chefs mit einem ausländischen Regierungsbeamten seit seiner Vereidigung. Der hochumstrittene Kandidat Trumps für den Posten des Verteidigungsministers war vom US-Senat am Freitag knapp bestätigt worden und wurde am Samstag im Amt vereidigt. Hegseth werden Alkoholmissbrauch und gewaltsamer Übergriffe auf Frauen vorgeworfen.

Trump kritisiert Katastrophenschutz – Überprüfung eingeleitet

Trump wirft der Behörde Versagen bei der Reaktion auf den Hurrikan "Florence" in North Carolina und die Waldbrände in Kalifornien vor. Er erwäge, die Behörde aufzulösen oder grundlegend umzubauen, hatte Trump bei einer Reise in die Katastrophengebiete in North Carolina und Kalifornien am Freitag gesagt.