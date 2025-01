US-Präsident Donald Trump verschärft die Abschiebungspolitik und nutzt dazu erstmals Militärflugzeuge. Trotz internationaler Kritik landete am Montag erneut ein Flieger in Guatemala.

US-Präsident Donald Trump setzt trotz internationaler Kritik die Abschiebung von Migranten mit Militärmaschinen fort. Am Montag landete erneut eine Maschine in Guatemala, wie zwei US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters unter der Bedingung der Anonymität sagten. Ein guatemaltekischer Vertreter bestätigte Reuters, dass sich 64 Personen an Bord des Militärtransporters befanden.

"Zum ersten Mal in der Geschichte machen wir illegale Einwanderer ausfindig, setzen sie in Militärflugzeuge und fliegen sie dorthin zurück, wo sie herkommen", sagte Trump unter Beifall bei einem Treffen mit republikanischen Abgeordneten in seinem Golfclub in Doral. "Wir werden wieder respektiert, nachdem wir jahrelang ausgelacht wurden, als wären wir dumme Menschen." Trump kündigte an, den beispiellosen Einsatz von Militärflugzeugen für Abschiebungen fortzusetzen und Länder, die dagegen protestieren, mit Strafzöllen zu belegen.