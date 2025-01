Calvin Robinson, der zuvor als Priester an der St. Paul’s Anglican Catholic Church in Grand Rapids, Michigan, tätig war, machte die Geste am 25. Januar nach einer Rede auf dem "National Pro-Life Summit" in Washington , D.C.

Nachdem er seine Bewunderung für die Trump-Regierung zum Ausdruck gebracht hatte, klopfte er sich auf die Brust und streckte den rechten Arm mit ausgestreckter Hand in die Höhe. Er rief gleichzeitig "My heart goes out to you" ("Mein Herz ist bei euch"). Wegen dieser Geste, begleitet von den gleichen Worten, war vor wenigen Tagen der Unternehmer und Trump-Vertraute Elon Musk in die Diskussion geraten.