Litauen grenzt sowohl an das mit Russland eng verbündete Belarus als auch an die russische Exklave Kaliningrad an der Ostsee. Die Suwalki-Lücke bezeichnet einen zwischen diesen beiden Ländern verläuft ein schmaler Nato-Korridor. Russland, so die Befürchtung, könnte das Baltikum durch deren Einnahme vom restlichen Nato-Gebiet abschneiden. Benannt wurde der Korridor nach dem polnischen Ort Suwalki.