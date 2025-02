Mexiko hat im Streit um Zölle und Drogenkartelle ein Zeichen des guten Willens an US-Präsident Donald Trump gesendet: 29 wegen Drogengeschäften inhaftierte Kriminelle wurden an die USA ausgeliefert, wie die mexikanischen Behörden mitteilten. Nach Angaben des US-Justizministeriums befindet sich darunter auch der ehemalige Kartellchef Rafael Caro Quintero. Er war in den 1980er Jahren in Mexiko so mächtig wie der berüchtigte Gangster Pablo Escobar in Kolumbien. Doch Trump und seine Regierung zeigten sich in der Nacht wenig davon beeindruckt.